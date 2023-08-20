GOAT: Месси стал самым титулованным футболистом в истории

Звездный форвард "Интера" Майами Лионель Месси установил уникальное достижение после победы со своей командой в Кубке лиг-2023.

36-летний аргентинец забил роскошный гол в финальном матче против "Нэшвилла", а клуб Дэвида Бекхэма триумфовал в серии пенальти и завоевал первый трофей в своей истории.

Для Месси выигранный трофей стал дебютным в составе американского клуба и 44-м в профессиональной карьере. Таким образом, Лео стал самым титулованным игроком в истории футбола.

По количеству добытых трофеев Месси обошел бразильца Дани Алвеса, с которым раньше выступал за "Барселону". На счету 40-летнего Алвеса 43 титула.

Felicidades capitán



First Trophy with the Club ✅

44th career trophy ✅

Большинство trophies won in futbol history ✅ pic.twitter.com/CO6u9peHxA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023

Все трофеи Лионеля Месси

В составе "Барселоны" Месси выиграл 10 титулов Ла Лиги, 4 Лиги чемпионов, 8 Суперкубков Испании, 7 Кубков Испании, 3 Клубных чемпионата мира и 3 Суперкубка УЕФА.

С ПСЖ аргентинец дважды стал чемпионом Франции и один раз завоевал Суперкубок страны.

Вместе со сборной Аргентины он выиграл молодежный и взрослый чемпионаты мира, Кубок Америки, Олимпиаду и Финалиссиму.

Летом 2023 года Лео перебрался в "Интер" Майами, которому помог выиграть Кубок лиг.

Также Месси – семикратный обладатель "Золотого мяча", что является абсолютным рекордом. У его ближайшего преследователя португальца Криштиану Роналду 5 таких наград.

В соцсетях Месси часто называют GOAT. На английском это аббревиатура the Greatest Of All Time, которая переводится как "величайший всех времен".

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