"Реал" с Луниным одержал волевую победу в Примере – Беллингем оформил дубль и ассист (видео)

Украинский голкипер во второй раз подряд сыграл полный матч за "Королевский клуб".

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Альмерию" в матче 2-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24. Поединок завершился со счетом 1:3 .

Хозяева поля неожиданно вышли вперед уже на третьей минуте встречи – отличился Серхио Аррибас.

Однако дальше "сливочным" удалось переломить ход игры. На 19-й минуте счет сравнял летний новичок "Реала" Джуд Беллингем.

Перед перерывом мог выводить "бланкос" вперед Тони Кроос, но его гол был отменен из-за нарушения правил.

Во втором тайме Беллингем оформил дубль, забив на 60-й минуте с передачи Крооса.

А на 73-й минуте Джуд добавил к двум голам еще и результативную передачу. На этот раз сетку ворот хозяев поразил Винисиус Жуниор.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

Ранее основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. Однако постоянное место в старте Лунину отнюдь не гарантировано, ведь "Королевский клуб" подписал звездного кипера "Челси" Кэпу Аррисабагу.

Обзор матча

Для "Реала" эта победа стала второй подряд на старте нового сезона Примеры. В первом туре мадридцы с Луниным в составе уверенно победили "Атлетик" Бильбао (0:2).

На данный момент команда Карло Анчелотти с 6 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. "Альмерия" занимает последнюю строчку с нулем в графе зачетных баллов.

В следующем туре чемпионата Испании "сливочные" 25 августа на выезде сыграют против "Сельты", а "Альмерия" днем позже в гостях будет противостоять "Кадису".

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