Дроны атаковали воинскую часть в Ростовской области

В России заявили об очередной атаке беспилотников.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о якобы атаке беспилотников по воинской части в Каменске.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, атака была совершена тремя дронами-камикадзе.

"Сегодня ранним утром у нас в области была сделана попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – за километре к северу от Новошахтинского", — написал он.

Голубев также отчитался, что жертв и разрушений в результате падения дронов нет.

Напомним, в ночь на 20 августа в российском Курске на вокзале произошел взрыв из-за прилета неизвестного БпЛА.

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