Дрони атакували військову частину в Ростовській області

В Росії заявили про чергову атаку безпілотників.
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про нібито атаку безпілотників по військовій частині в Кам'янську.
Про це він написав у Telegram.
За його словами, атака була здійснена трьома дронами-камікадзе.
"Сьогодні рано вранці у нас в області була зроблена спроба теракту з використанням дронів-камікадзе. По БПЛА успішно відпрацювали засоби РЕБ. ППО не застосовувалося через малий розмір цілі. Два дрони впали на території військової частини в Кам'янську, ще один – за кілометрі на північ від Новошахтинська", - написав він.
Голубєв також відзвітував, що жертв і руйнувань внаслідок падіння дронів немає.
Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня у російському Курську на вокзалі стався вибух через приліт невідомого БпЛА.
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