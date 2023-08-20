Дрони атакували військову частину в Ростовській області

В Росії заявили про чергову атаку безпілотників.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про нібито атаку безпілотників по військовій частині в Кам'янську.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, атака була здійснена трьома дронами-камікадзе.

"Сьогодні рано вранці у нас в області була зроблена спроба теракту з використанням дронів-камікадзе. По БПЛА успішно відпрацювали засоби РЕБ. ППО не застосовувалося через малий розмір цілі. Два дрони впали на території військової частини в Кам'янську, ще один – за кілометрі на північ від Новошахтинська", - написав він.

Голубєв також відзвітував, що жертв і руйнувань внаслідок падіння дронів немає.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня у російському Курську на вокзалі стався вибух через приліт невідомого БпЛА.

Читайте також: