В Україні планують підвищувати пенсії: нардеп назвав на скільки 

Зараз середня пенсія по Україні становить близько 5311 грн

В Україні наступного року планують підвищити пенсії на 16%.

Про це розповів народний депутат фракції Політичної партії "Слуга Народу" Олександр Качура, йдеться на сайті Верховної Ради.

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"Зрозуміло, що зараз дуже потужні інфляційні процеси, триває війна, і ми не знаємо, що буде з економікою навесні наступного року. Але держава повинна знаходити можливість виконувати свої зобов’язання перед людьми та підтримувати на рівні, передбаченому законом. У цьому питанні мають об’єднатися опозиція та влада", — зазначив він.

На його думку, в Україні необхідно змінювати підхід до нарахування пенсій. Він наголосив, що виплати для пенсіонерів мають відповідати реальному прожитковому мінімуму.

"Зрештою, треба взагалі переглянути процес формування прожиткового мінімуму, бо при прожитковому мінімумі 9435 грн, пенсія не відповідає реальним потребам. Проте держава виконує ті зобов’язання, які є зараз", — сказав політик, додавши, що в державі має продовжуватися робота над впровадженням накопичувальних пенсій.

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