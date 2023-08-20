Резніков розповів, чим особлива війна в Україні

На думку Резнікова, війна в Україні - це "ф'южн" Другої світової і війни майбутнього".

Війна в Україні відрізняється від попередніх воєн у світ. Це є "війна сучасних технологій", зокрема на полі бою застосовуються ударні дрони, підводні та надводні БПЛА та інше.

Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю журналістки Андріани Кучер.

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"З нашими командирами, починаючи від головкома, його команди, командувачами ОСУВ, командирами батальйонів, бригад я спілкуюсь, зустрічаюсь. Вони порівнюють з Другою світовою війною. В Другій світовій війні вже була потужна артилерія, танки, броньовані машини, засоби ураження і окопна війна в тому числі. Найстрашніше - був задіяний величезний людський ресурс, і лінія фронту була величезна. Те ж саме відбувається з нами зараз. За останні 880 років після Другої світової жодної аналогічної війни на планеті земля не було", - розповів він.

На думку міністра, війна в Україні - це "ф'южн" Другої світової і війни майбутнього. Всі майбутні війни вже не будуть такими - вони будуть війнами технологій".

Як повідомляли раніше, речниця ОК "південь" Наталія Гуменюк розповіла про успішно виконану роботу ЗСУ у гирлі Дніпра.

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