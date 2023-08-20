Резников рассказал, чем особенная война в Украине

По мнению Резникова, война в Украине — это "фьюжн Второй мировой и войны будущего".

Война на Украине отличается от предыдущих войн в мир. Это "война современных технологий", в частности на поле боя применяются ударные дроны, подводные и надводные БПЛА и прочее.

Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников в интервью журналистке Андриане Кучер.

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"С нашими командирами, начиная от главкома, его команды, командующими ОСУВ, командирами батальонов, бригад я общаюсь, встречаюсь. Они сравнивают со Второй мировой войной. Во Второй мировой войне уже была мощная артиллерия, танки, бронированные машины, средства поражения и средства поражения в том числе. Самое страшное – был задействован огромный человеческий ресурс, и линия фронта была огромна. То же самое происходит с нами сейчас. За последние 880 лет после Второй мировой никакой аналогичной войны на планете земля не было", – рассказал он.

По мнению министра, война в Украине – это "фьюжн" Второй мировой и войны будущего. Все будущие войны уже не будут такими – они будут войнами технологий".

Как сообщалось ранее, спикер ОК "юг" Наталья Гуменюк рассказала об успешно проделанной работе ВСУ в устье Днепра.

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