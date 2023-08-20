В Украине планируют повышать пенсии: нардеп назвал на сколько

Сейчас средняя пенсия по Украине составляет около 5311 грн.

В Украине в следующем году планируется повысить пенсии на 16%.

Об этом рассказал народный депутат фракции Политической партии "Слуга Народа" Александр Качура, говорится на сайте Верховной Рады.

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Понятно, что сейчас очень мощные инфляционные процессы, идет война, и мы не знаем, что будет с экономикой весной следующего года. Но государство должно находить возможность выполнять свои обязательства перед людьми и поддерживать на уровне, предусмотренном законом. объединиться оппозиция и власть", — отметил он.

По его мнению, в Украине необходимо изменять подход к начислению пенсий. Он подчеркнул, что выплаты для пенсионеров должны соответствовать реальному прожиточному минимуму.

"В конце концов, нужно вообще пересмотреть процесс формирования прожиточного минимума, потому что при прожиточном в минимуме 9435 грн, пенсия не отвечает реальным потребностям. Однако государство выполняет те обязательства, которые есть сейчас", — сказал политик, добавив, что в государстве должна продолжаться работа за внедрением накопительных пенсий.

Как сообщалось ранее, пенсии в Украине "заморозят": кто сколько получает и выгодно ли покупать стаж.

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