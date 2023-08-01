Пенсии за выслугу лет: особенности назначения

Кому предоставляется пенсия за выслугу лет, как ее посчитать?

Кто может получать пенсии за выслугу лет и какие условия назначения

Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятых на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности к наступлению возраста, что дает право на пенсию по возрасту.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, условия назначения и продолжительность специального стажа работы, при котором может быть назначена пенсия за выслугу лет, зависит от профессий и должностей, на которых работал человек и Закона, согласно которому назначается такая пенсия.

Независимо от возраста пенсии по выслуге лет назначаются:

Артистам при наличии на время обращения за пенсией стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет.

Работникам авиации и летно-испытательного состава при наличии соответствующей выслуги лет у мужчин от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017, у женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.14.

Сотрудникам образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии специального стажа работы от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017.

Спортсменам при наличии стажа не менее 25 лет, включая пребывание в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Пенсия по выслуге лет после достижения возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 – женщинами и при наличии соответствующего общего стажа, в том числе стажа работы по профессии/должности назначается:

Диспетчерам, осуществляющим управление воздушным движением; инженерно-техническому составу гражданской авиации.

Бортпроводникам.

Работникам железнодорожного транспорта и метрополитена.

Работникам, занятым на полевых геологоразведочных работах.

Работникам, занятым на лесозаготовках и лесосплаве.

Механизаторам (докерам-механизаторам) в портах.

Плав склада морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Как определяется размер пенсии таким категориям пенсионеров

Размеры пенсий определяется согласно статьям 27, 28 Закона Украины от 09.07.2003 No 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и зависят от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Назначается со дня обращения при увольнении с работы/должности, дающей право на такую пенсию.

Пенсии за выслугу лет военным

Военнослужащим при увольнении с воинской службы назначается пенсия по выслуге лет:

независимо от возраста , если в день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги,

, если в день увольнения они имеют не менее в случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Размеры пенсий определяются согласно статье 13 Закона № 2262-ХII и составляет от 50% уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья от 55% до 70% соответствующих сумм их денежного довольствия в зависимости от продолжительности выслуги. Минимальный размер пенсий за выслугу лет военным не может быть ниже 3854 грн.

Условия назначения пенсии за выслугу лет работникам прокуратуры

Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют работники прокуратуры, у которых на день обращения за назначением такой пенсии имеют не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет.

Размеры пенсий определяются согласно частям второй – пятой статьи 86 Закона №1697-VII и составляет 60% суммы их месячной заработной платы.

Работникам, не имеющим выслуги 25 лет, но отработавших на должностях прокуроров не менее 15 лет и имеющих страховой стаж 35 лет мужчины, 30 лет – женщины, пенсия за выслугу лет назначается после достижения мужчинами 57 лет, женщинами – 55 лет. Размер пенсии определяется пропорционально количеству полных лет работы на прокурорских должностях.

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