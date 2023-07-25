Что выгоднее – пенсия по инвалидности или по возрасту

Украинские пенсионеры могут изменить свой вид пенсии и перейти с пенсии "по инвалидности" на пенсию "по возрасту" или "по потере кормильца" или наоборот.

Однако прежде чем изменить вид пенсии, необходимо предварительно посчитать, чтобы не потерять выплаты.

Пенсия по инвалидности назначается, если человек потерял полную или частичную трудоспособность в результате болезни (в том числе увечья, не связанного с работой, инвалидности с детства) при наличии страхового стажа, предусмотренного статьей 32 Закона Украины. Этот стаж при назначении пенсии по инвалидности учитывается за период времени со дня установления инвалидности до достижения пенсионного возраста. Однако при переходе на пенсию по возрасту такой дополнительный стаж не учитывается и не прибавляется к общему стажу.

Как сказано в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если гражданин получает пенсию по инвалидности, то в стаж дополнительно засчитывается период со дня установления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста. Но если пенсионер хочет перейти на пенсию по возрасту, то дополнительный стаж не будет учитываться.

Как известно, размер пенсии по инвалидности назначается в следующих размерах:

лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту,

лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту,

лицам с инвалидностью ІІІ группы – 50% пенсии по возрасту.

Например, возьмем пенсионера с инвалидностью III группы. Получаемые им выплаты составляет 50% пенсии по возрасту, в настоящее время это 1934 гривны. В то же время пенсионеры, имеющие достаточно стажа для минимальной пенсии по возрасту (у женщин старше 65 лет это 30 лет стажа, у мужчин такого же возраста — это 35 лет стажа) имеют право на минимальную пенсию по возрасту -- 40% от минимальной зарплаты, в настоящее время это 2600 гривен. В таком случае, если достаточно страхового стажа, пенсия по возрасту получается выгоднее, чем пенсия по инвалидности III группы.

Однако, если у пенсионера инвалидность I или II группы, то выплаты будут выше, чем у III группы. В этом случае вероятность того, что пенсия по инвалидности будет более выгодной, чем пенсия по возрасту, значительно выше. Украинцы с инвалидностью І группы получают 100% пенсии по возрасту, то есть 2600 гривен, а у граждан с инвалидностью ІІ группы пенсия составляет 90% от минимальной пенсии по возрасту, что равняется 2 340 гривнам. Также следует учитывать, что при назначении пенсии по инвалидности в стаж дополнительно засчитываются годы с начала установления инвалидности до достижения пенсионного возраста. Однако при переходе на пенсию по возрасту эти годы в стаже не учитываются. Поэтому украинцам советуют сначала хорошо сосчитать и менять вид пенсии, если это выгодно.

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