Що вигідніше - пенсія з інвалідності чи за віком

Українські пенсіонери можуть змінити свій вид пенсії та перейти із пенсії "за інвалідністю" на пенсію "за віком" або "за втратою годувальника" чи навпаки.

Однак перш ніж змінити вид пенсії, необхідно попередньо порахувати, щоб не втратити виплати.

Пенсія за інвалідністю призначається, якщо людина втратила повну або часткову працездатність внаслідок хвороби (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України. Цей стаж при призначенні пенсії за інвалідністю враховується за період часу з дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. Однак, при переході на пенсію за віком такий додатковий стаж не враховується і не додається до загального стажу.

Як сказано у Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", якщо громадянин отримує пенсію за інвалідністю, то до стажу додатково зараховується період від дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. Але якщо пенсіонер хоче перейти на пенсію за віком, то додатковий стаж не враховуватиметься.

Як відомо, розмір пенсії з інвалідності призначається в таких розмірах:

особам з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком,

особам з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком,

особам з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.

Для прикладу, візьмемо пенсіонера з інвалідністю ІІІ групи. Виплати, які він отримує, становить 50% пенсії за віком, на даний час це 1934 гривні. Водночас пенсіонери які мають достатньо стажу для мінімальної пенсії за віком (у жінок старше 65 років це 30 років стажу, у чоловіків такого ж віку - це 35 років стажу) мають право на мінімальну пенсію віком -- 40% від мінімальної зарплати, на даний час це 2600 гривень. У такому разі, якщо є достатньо страхового стажу, пенсія за віком виходить вигіднішою, ніж пенсія з інвалідности III групи.

Однак, якщо у пенсіонера інвалідність І чи ІІ групи, то виплати будуть вищими, ніж в ІІІ групи. У цьому випадку ймовірність того, що пенсія за інвалідністю буде вигіднішою, ніж пенсія за віком, значно вища. Українці з інвалідністю І групи отримують 100% пенсії за віком, тобто 2600 гривень, а у громадян з інвалідністю ІІ групи пенсія становить 90% від мінімальної пенсії за віком, що наразі дорівнює 2 340 гривням. Також слід враховувати, що при призначенні пенсії за інвалідністю до стажу додатково зараховуються роки з початку встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку. Однак, при переході на пенсію за віком ці роки у стаж не враховуються. Тому українцям радять спочатку добре порахувати та змінювати вид пенсії, якщо це вигідно.

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