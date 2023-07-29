Слава Камінська засвітила обличчя бойфренда-іноземця

Співачка Слава Камінська поділилася черговою романтичною світлиною зі своїм бойфрендом.

Екссолістка "НеАнгелів" опублікувала нове фото з коханим-іноземцем у своїх Instagram-stories. І хоча раніше Слава ретельно приховувала обличчя свого обранця, то цього разу все ж трохи показала риси коханого.

На фото Камінська та її бойфренд позували навпроти дзеркала у ліфті. Чоловік ніжно обійняв співачку за плече.Частину світлини Слава закрила романтичним емоджи, а також додала картинку з написом: "Подобються їй, бл*ть, погані хлопці".

Слава Камінська з бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

Зазначимо, що про роман Слави з новим обранцем стало відомо ще навесні цього року. Однак, співачка не поспішає розкривати подробиці стосунків з іноземцем. За словами зірки, вони з коханим познайомилися під час відпочинку та поки боїться говорити більше про особисте.

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