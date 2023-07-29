Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Слава Камінська засвітила обличчя бойфренда-іноземця

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
994
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Слава Камінська засвітила обличчя бойфренда-іноземця

Слава Камінська

Зірка опублікувала чергове фото з новим обранцем.

Співачка Слава Камінська поділилася черговою романтичною світлиною зі своїм бойфрендом.

Екссолістка "НеАнгелів" опублікувала нове фото з коханим-іноземцем у своїх Instagram-stories. І хоча раніше Слава ретельно приховувала обличчя свого обранця, то цього разу все ж трохи показала риси коханого.

На фото Камінська та її бойфренд позували навпроти дзеркала у ліфті. Чоловік ніжно обійняв співачку за плече.Частину світлини Слава закрила романтичним емоджи, а також додала картинку з написом:  "Подобються їй, бл*ть, погані хлопці". 

Слава Камінська з бойфрендом / © instagram.com/babaslavka
Слава Камінська з бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

Зазначимо, що про роман Слави з новим обранцем стало відомо ще навесні цього року. Однак, співачка не поспішає розкривати подробиці стосунків з іноземцем. За словами зірки, вони з коханим познайомилися під час відпочинку та поки боїться говорити більше про особисте.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
994
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація