Пенсії за вислугу років: особливості призначення

Кому надається пенсія за вислугу років, як її порахувати?

Хто може отримувати пенсії за вислугу років та які умови призначення

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право пенсію за віком.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, за якого може бути призначена пенсія за вислугу років, залежить від професій та посад, на яких працювала людина та Закону, згідно з яким призначається така пенсія.

Незалежно від віку пенсії за вислугою років призначаються:

Артистам за наявності на час звернення за пенсією стажу творчої діяльності від 20 до 35 років.

Працівникам авіації та льотно-випробного складу за наявності відповідної вислуги років у чоловіків від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017, у жінок – від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.10.2017.

Працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017.

Спортсменам за наявності стажу не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років.

Пенсія за вислугою років після досягнення віку від 50/55 років чоловіками, від 45/50 – жінками та за наявності відповідного загального стажу, в тому числі стажу роботи за професією/посадою призначається:

Диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічному складу цивільної авіації.

Бортпровідникам.

Працівникам залізничного транспорту та метрополітену.

Працівникам, зайнятим на польових геологорозвідувальних роботах.

Працівникам, зайнятим на лісозаготівлях і лісосплаві.

Механізаторам (докерам-механізаторам) у портах.

Плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

Як визначається розмір пенсії таким категоріям пенсіонерів

Розміри пенсій визначається згідно зі статтями 27, 28 Закону України від 09.07.2003 No 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і залежать від тривалості набутого страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. Призначається з дня звернення за умови звільнення з роботи/посади, що дає право на таку пенсію.

Пенсії за вислугу років військовим

Військовослужбовцям за умови звільнення із військової служби призначається пенсія за вислугою років:

незалежно від віку , якщо на день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги,

, якщо на день звільнення вони мають не менше в разі досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить служба.

Розміри пенсій визначаються згідно зі статтею 13 Закону № 2262-ХІI та становить від 50 % звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я від 55 % до 70% відповідних сум їх грошового забезпечення в залежності від тривалості вислуги. Мінімальний розмір пенсій за вислугу років військовим не може бути нижче 3854 грн.

Умови призначення пенсії за вислугу років працівникам прокуратури

Право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники прокуратури, які на день звернення за призначенням такої пенсії мають не менше 25 років вислуги, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років.

Розміри пенсій визначаються згідно з частинами другої – п’ятої статті 86 Закону №1697- VІІ і становить 60 % суми їхньої місячної заробітної плати.

Працівникам, які не мають вислуги 25 років, але відпрацювали на посадах прокурорів не менше 15 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки, 30 років – жінки, пенсія за вислугу років призначається після досягнення чоловіками віку 57 років, жінками – 55 років. Розмір пенсії визначається пропорційно кількості повних років роботи на прокурорських посадах.

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