GOAT: Мессі став найтитулованішим футболістом в історії

Зірковий форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі встановив унікальне досягнення після перемоги зі своєю командою в Кубку ліг-2023.

36-річний аргентинець забив розкішний гол у фінальному матчі проти "Нешвілла", а клуб Девіда Бекхема тріумфував у серії пенальті та завоював перший трофей у своїй історії.

Для Мессі виграний трофей став дебютним у складі американського клубу та 44-м у професійній кар'єрі. Таким чином, Лео став найтитулованішим гравцем в історії футболу.

За кількістю здобутих трофеїв Мессі обійшов бразильця Дані Алвеса, з яким раніше разом виступав за "Барселону". На рахунку 40-річного Алвеса 43 титули.

Felicidades capitán



First trophy with the Club ✅

44th career trophy ✅

Most trophies won in fútbol history ✅ pic.twitter.com/CO6u9peHxA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023

Усі трофеї Ліонеля Мессі

У складі "Барселони" Мессі виграв 10 титулів Ла Ліги, 4 Ліги чемпіонів, 8 Суперкубків Іспанії, 7 Кубків Іспанії, 3 Клубних чемпіонати світу та 3 Суперкубки УЄФА.

Із ПСЖ аргентинець двічі став чемпіоном Франції та одного разу здобув Суперкубок країни.

Разом зі збірною Аргентини він виграв молодіжний та дорослий чемпіонати світу, Кубок Америки, Олімпіаду та Фіналіссіму.

Влітку 2023 року Лео перебрався до "Інтера" Маямі, якому допоміг виграти Кубок ліг.

Також Мессі – семиразовий володар "Золотого м'яча", що є абсолютним рекордом. У його найближчого переслідувача португальця Кріштіану Роналду 5 таких нагород.

Додамо, що в соцмережах Мессі часто називають GOAT. Англійською це абревіатура the Greatest Of All Time, що перекладається як "найвеличніший усіх часів".

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