Россияне ударили из артиллерии по Херсонщине: есть раненый

Оккупанты ударили около пяти раз.
Российская армия днем 20 августа атаковала Золотую Балку в Херсонской области из артиллерии. Ранения получил один человек.
Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации.
Отмечается, что российская артиллерия ударила по населенному пункту около пяти раз. Из-за обстрелов было разрушено хозяйственное сооружение.
Ранение получил 69-летний мужчина, его госпитализировали.
Напомним, эксперт оценил действия Вооруженных сил Украины на левобережье Херсонщины и указал на важный нюанс.
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