Россияне ударили из артиллерии по Херсонщине: есть раненый

Оккупанты ударили около пяти раз.

Российская армия днем 20 августа атаковала Золотую Балку в Херсонской области из артиллерии. Ранения получил один человек.

Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации.

Отмечается, что российская артиллерия ударила по населенному пункту около пяти раз. Из-за обстрелов было разрушено хозяйственное сооружение.

Ранение получил 69-летний мужчина, его госпитализировали.

Напомним, эксперт оценил действия Вооруженных сил Украины на левобережье Херсонщины и указал на важный нюанс.

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