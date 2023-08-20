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Россияне ударили из артиллерии по Херсонщине: есть раненый

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
27
Время на прочтение
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Россияне ударили из артиллерии по Херсонщине: есть раненый

Российская артиллерия / Фото: Associated Press

Оккупанты ударили около пяти раз.

Российская армия днем 20 августа атаковала Золотую Балку в Херсонской области из артиллерии. Ранения получил один человек.

Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации.

Отмечается, что российская артиллерия ударила по населенному пункту около пяти раз. Из-за обстрелов было разрушено хозяйственное сооружение.

Ранение получил 69-летний мужчина, его госпитализировали.

Напомним, эксперт оценил действия Вооруженных сил Украины на левобережье Херсонщины и указал на важный нюанс.

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Дата публикации
Просмотры
27
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