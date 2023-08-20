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Вагітна співачка Луна розсекретила стать майбутньої дитини

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Вагітна співачка Луна розсекретила стать майбутньої дитини

Співачка Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

Це друга вагітність артистки.

Українська співачка Луна, справжнє ім'я якої Христина Герасимова, розсекретила стать майбутньої дитини.

Радісною новиною виконавиця поділилася у своєму Instagram. Луна опублікувала кадри, на яких показує аркуш із написом "хлопчик". Як зізналась артистка, вона зі старшим сином здогадувалася стать майбутньої дитини.

"Ми зі старшим сином знали, що буде хлопець, тож приймаю ваші вітання щодо цієї офіційної новини", - поділилася артистка.

Співачка Луна / © instagram.com/kri_luna
Співачка Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

Також Луна поділилася, що під час другої вагітності їй постійно хочеться спати та їсти, і саме цим вона й займається.

"Поки піду посплю, бо під час вагітності два найголовніші бажання - їсти та спати", - поділилася артистка.

Співачка Луна / © instagram.com/kri_luna
Співачка Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

Зазначимо, про вагітність Луни стало відомо у середині липня. Батьком другої дитини виконавиці став гітарист Олександр Волощук. Також співачка виховує сина Георгія, який народився 2012 року у шлюбі з продюсером-втікачем Юрієм Бардашем.

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Дата публікації
Перегляди
650
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