У Бурятії прорвало дамбу – залізниця пішла під воду (відео)

У Бурятії через руйнування дамби зупинили рух потягів.

У Республіці Бурятія, РФ, стався прорив дамби – потік води розмив залізничні колії Байкало-Амурської магістралі (БАМ). Рух поїздів зупинили.

Відео наслідків публікують у місцевих Telegram-каналах.

У Північно-Байкальському районі Бурятії з берегів вийшла річка Холодна.

За словами голови регіону Олексія Циденова, через руйнування дамби підмиті 200 метрів залізничного полотна та пошкоджені 10 опор контактної мережі.

"Ще тиждень БАМ стоятиме. Збитки економіки країни від простою вантажів обчислюватимуться мільярдами рублів. Плюс витрати на відновлення залізниці", – зазначив Циденов.

Очільник Бурятії стверджує, що населені пункти внаслідок виходу річки з берегів "поки що не постраждали".

Проте, як пишуть у Мережі, у відрізаному водою селищі у жінки сталося загострення апендициту – її мають евакуювати.

До ліквідації наслідків підтоплення залучили 120 осіб та 24 одиниці техніки. Орієнтовний термін завершення аварійно-відновлювальних робіт – 26 серпня.

У Бурятії залізниця пішла під воду через прорив дамби

Нагадаємо, у Бурятії евакуювали магазин через м'яку іграшку в українському костюмі.

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