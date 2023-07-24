Аномальна спека: у Греції зафіксували найвищу в історії температуру

Температура досягла +46,4°C.
У Греції 23 липня зареєстрували новий температурний рекорд — +46,4 °C.
Про це пише Ekathimerini.
Метеорологічні станції Національної обсерваторії Афін зафіксували, що в місті Гітейо, розташованому в регіоні Пелопоннес, абсолютна максимальна температура досягла +46,4°C.
Спостереження за температурою в Греції здійснюють від 2006 року.
Нагадаємо, у Греції через підвищення температури оголосили про запобіжну евакуацію. Постійна спека спричинила пожежі. На острові Родос вогонь охопив лісові масиви. Близько 19 000 людей були евакуйовані наземним і морським транспортом у безпечне місце.
Вчені попередили, що 2023 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Дослідники попереджають, що це лише початок — теплова хвиля, що накрила Європу, ставатиме інтенсивнішою, а температури продовжать зростати.
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