Прикордонники фіксують, що "вагнерівці" почали покидати Білорусь

Після смерті Євгена Пригожина відтік "вагнерівців" з території Білорусі може посилитись.

Прикордонники фіксують зменшення кількості бойовиків терористичного угруповання "Вагнер" на території сусідньої Білорусі.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує УП.

Офіцер розповів, що останнім часом прикордонна служба фіксує, що "вагнерівці" почали покидати територію Білорусі. Демченко прогнозує, що після смерті Євгена Пригожина відтік "вагнерівців" з території Білорусі може посилитись.

"Ми фіксуємо, що кількість представників "ПВК Вагнер" в Республіці Білорусь за останній час зменшилася. І така ситуація була ще до вчорашнього дня. Тому, як і раніше, вони не становлять значної загрози нашій країні.

А зважаючи на вчорашню подію в Росії, то подальше перебування "вагнерівців" у Білорусі взагалі може бути під великим питанням. Зараз ми теж продовжуємо відмічати, що з РБ продовжується відтік російських найманців", - сказав Демченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після повідомлень про загибель ватажка терористичного угруповання "Вагнер" Євгена Пригожина інші члени банди намагаються покинути територію Білорусі, де розташовані їхні табори.

Крім того, ми раніше інформували, що у Тверській області розбився літак, який належав Пригожину.

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