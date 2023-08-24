Табір "вагнерівців" у Білорусі активно демонтують (супутникові світлини)

Куди можуть везти ці намети і чи залишили найманці "Вагнера" ​​територію Білорусі - невідомо.

У селі Цель під Осиповичами в Білорусі активно демонтують табір російських найманців "вагнерівців". Як свідчать супутникові знімки, третину всіх наметів уже прибрали.

Про це повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на супутникові знімки американської компанії Planet Labs.

Як видно на знімках, табір займає 273 житлових наметів, з яких 101 демонтовано. Демонтаж перших наметів розпочався приблизно 1 серпня. На супутниковому знімку від 14 серпня видно дерев’яні нари для солдатів, які там жили.

Як свідчить фото за 23 серпня, табір у північній частині скоротився приблизно на 65 наметів, було близько 129. У таборі в західній частині розібрано близько 27, було близько 64. У центральній частині військового містечка не вистачало близько 9 наметів із приблизно 80.

Куди можуть везти ці намети і чи залишили найманці "Вагнера" ​​територію Білорусі - невідомо. На супутникових знімках, які доступні виданню, не видно формування подібних наметових містечок на території інших білоруських полігонів чи військових частин.

Табір "вагнерівців" у Білорусі. ФОТО: Planet Labs

Табір "вагнерівців" у Білорусі. ФОТО: Planet Labs

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