Зеленський – про спецоперацію ГУР у Криму: "Зарано говорити про звільнення"

Президент зазначив, що детальну доповідь про операцію йому надасть начальник ГУР Кирило Буданов.

Спецоперацію ГУР у Криму 24 серпня прокоментував президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що про звільнення півострова говорити зарано.

Про це глава держави заявив на спільній із президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза пресконференції в Києві.

Так, Зеленський підтвердив, що Україна не зазнала втрат під час спецоперації військової розвідки з висадки в окупованому Криму 24 серпня.

"Зарано говорити про звільнення Криму. Друге – детальна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Третє – так, це наші хлопці. Четверте – жертв немає з нашого боку, це гарна новина. Принаймні, це те, що я міг телефоном обговорити з керівником ГУР МО", – розповів президент.

Нагадаємо, вранці 24 серпня українська військова розвідка провела спецоперацію у Криму: її підрозділи здійснили висадку на півострові, там відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Буданов взялся за Крым! России придется принимать решение!"

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