Спецоперація триває: ГУР - про висадку українських підрозділів у Криму

Противник має втрати серед особового складу та засобів, розповіли у ГУР.
Спецоперація, у межах якої українські військові вранці 24 серпня здійснили висадку у Криму, триває.
Про це Суспільному повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
За його словами, втрат серед особового складу з боку України немає, але є втрати з боку противника.
"В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", - прокоментував Юсов.
Він уточнив, що українські підрозділи висадилися на мисі Тарханкут - західне узбережжя Криму. Це саме те місце, де напередні була знищена російська ППО.
Проросійський тг-канал SHOT пише, що перші звуки стрілянини почули близько 3:50 у кемпінгу "Оленівка Village" у селі Оленівка. У районі введено план "Фортеця".
Нагадаємо, українські підрозділи здійснили висадку в Криму.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "В Криму переполох! Місцеві колаборанти вже перевзуваються"
Читайте також:
- В ГУР оцінили наслідки знищення в Криму комплексу С-400: "Це тріумф для України"
- Британська розвідка повідомила про труднощі РФ з логістикою в анексованому Криму
- Українські захисники з катерів підбили літак РФ у Чорному морі: деталі операції (відео)