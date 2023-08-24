Спецоперація триває: ГУР - про висадку українських підрозділів у Криму

Противник має втрати серед особового складу та засобів, розповіли у ГУР.

Спецоперація, у межах якої українські військові вранці 24 серпня здійснили висадку у Криму, триває.

Про це Суспільному повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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За його словами, втрат серед особового складу з боку України немає, але є втрати з боку противника.

"В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", - прокоментував Юсов.

Він уточнив, що українські підрозділи висадилися на мисі Тарханкут - західне узбережжя Криму. Це саме те місце, де напередні була знищена російська ППО.

Проросійський тг-канал SHOT пише, що перші звуки стрілянини почули близько 3:50 у кемпінгу "Оленівка Village" у селі Оленівка. У районі введено план "Фортеця".

Нагадаємо, українські підрозділи здійснили висадку в Криму.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "В Криму переполох! Місцеві колаборанти вже перевзуваються"

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