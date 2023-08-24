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Росія криє вогнем середмістя Херсона

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Росія криє вогнем середмістя Херсона

Херсон. / Фото: Associated Press

Тривоги в області немає.

У четвер, 24 серпня, армія Російської Федерації вкотре обстрілює Херсон. Під обстріл потрапило середмістя.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ворог криє вогнем середмістя Херсона! Усі в укриття", - написав голова ОВА.

Місцеві Телеграм-канали та ЗМІ також повідомляють про вибухи в місті. Повітряна тривога в області не оголошена. Сирени лунали в регіоні ще вночі.  

Як повідомлялося, жителів Херсонщини закликали "без нагальної потреби" не виходити з дому у святкові дні. Місцева влада попереджала про можливі обстріли. 

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Дата публікації
Перегляди
1483
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