Росія криє вогнем середмістя Херсона

Тривоги в області немає.

У четвер, 24 серпня, армія Російської Федерації вкотре обстрілює Херсон. Під обстріл потрапило середмістя.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ворог криє вогнем середмістя Херсона! Усі в укриття", - написав голова ОВА.

Місцеві Телеграм-канали та ЗМІ також повідомляють про вибухи в місті. Повітряна тривога в області не оголошена. Сирени лунали в регіоні ще вночі.

Як повідомлялося, жителів Херсонщини закликали "без нагальної потреби" не виходити з дому у святкові дні. Місцева влада попереджала про можливі обстріли.

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