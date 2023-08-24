Россия кроет огнем центр Херсона

Тревоги в области нет.

В четверг, 24 августа, армия Российской Федерации в очередной раз обстреливает Херсон. Под обстрел попал центр.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Враг кроет огнем центр города Херсона! Все в укрытие", — написал глава ОВА.

Местные телеграммы-каналы и СМИ также сообщают о взрывах в городе. Воздушная тревога в области не объявлена. Сирены раздавались в регионе еще ночью.

Как сообщалось, жителей Херсонщины призвали "без необходимости" не выходить из дома в праздничные дни. Местные власти предупреждали о возможных обстрелах.

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