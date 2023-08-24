Игнат высказался об угрозе ударов РФ по Украине: каждый день опасен

Врагу нужно немного времени, чтобы подготовить очередной массированный удар.

Сегодня, в День Независимости, войска страны-агрессора могут прибегнуть к провокациям и атакам по территории Украины. Впрочем, для украинцев каждый день опасен.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Мы независимость обретаем каждый день. Врагу режет слух независимая Украина. Возможно, будут какие-то провокации, а может и не будут. Здесь нам не выбирать. Нам бороться каждый день и защищать страну", — подчеркнул Игнат.

По словам представителя ПС, для украинцев каждый день опасен, ведь "есть опасность, которая подстерегает". РФ требуется немного времени, чтобы подготовить массированный удар.

"Никуда не деваются корабли из Черного моря. Никуда не деваются самолеты стратегической авиации и те же беспилотники. Нужно врагу немного времени, чтобы подготовить тот же удар. Да, они их планируют заранее, но все же...", — добавил спикер.

Как сообщалось, заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что ракетные удары могут быть в любое время.

Читайте также: