Ігнат висловився про загрозу ударів РФ по Україні: кожен день небезпечний

Ворогу потрібно небагато часу, щоб підготувати черговий масований удар.

Сьогодні, у День Незалежності, війська країни-агресорки можуть вдатися до провокацій та атак по території України. Втім, для українців кожен день є небезпечним.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ми незалежність здобуваємо щодня. Ворогу ріже слух незалежна Україна. Можливо, будуть якісь провокації, а може й не будуть. Тут нам не обирати. Нам боротися щодня і захищати країну.", - наголосив Ігнат.

За словами представника ПС, для українців кожен день є небезпечним, адже "є небезпека, яка чатує". РФ потрібно небагато часу, щоб підготувати масований удар.

"Нікуди не діваються кораблі з Чорного моря. Нікуди не діваються літаки стратегічної авіації та ті ж самі безпілотники. Потрібно ворогу небагато часу, щоб підготувати той самий удар. Так, вони їх планують заздалегідь, але все ж таки...", - додав речник.

Як повідомлялося, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що ракетні удари можуть бути у будь-який час.

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