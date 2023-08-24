Пума народила ультрарідкісне дитинча-альбіноса – фото

У світі існує лише чотири рідкісні види пум.

У зоопарку міста Хуігальпа, Нікарагуа, Центральна Америка, народилася ультрарідкісна пума-альбінос.

Про це пише Reuters.

Дитинча стало першим альбіносом, що народилося в неволі в Центральній Америці. Вважається, що у світі існує лише чотири рідкісні види пум.

Пума-альбінос / Фото: reuters.com

Ветеринар зоопарку Томаса Белта, Карлос Моліна, повідомив, що дитинча та його мама почуваються добре. Тваринка здорова та добре їсть. Новонародженому приділяється багато уваги, щоб вижити, тому що воно більш чутливе до сонячного світла через своє біле хутро.

Поки що відвідувачам заборонений доступ до пуми-альбіноса, оскільки працівники зоопарку прагнуть забезпечити найкращі умови, які потрібні для його виживання.

Пума-альбінос / Фото: reuters.com

Альбіноса та його двох бежевих плямистих братів і сестер тримають у запечатаній клітці, щоб мати не піддавалася стресу і не плутала людські запахи з запахами новонародженого, через що вона могла б напасти на них.

Тим часом її самець перебуває в окремому вольєрі, оскільки відомо, що вони вбивають своїх дитинчат.

Поки що ветеринар не мав фізичного контакту з пумою-альбіносом, тому його стать залишається невідомою.

Пума-альбінос / Фото: reuters.com

Зоопарк планує виставити дитинчат на огляд публіці, коли їм виповниться три місяці.

Нагадаємо, тим часом у зоопарку США народився унікальний жираф без плям. Кожен жираф має унікальний набір плям, проте ця тварина має однорідний коричневий колір.

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