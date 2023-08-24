Британська розвідка пояснила, чому Путін їздив до штабу в Ростові

Експерти Міноборони Британії переконані, що Путін хоче показати владу і свою підтримку армії.

У британській розвідці пояснили, навіщо російський диктатор Володимир Путін 19 серпня їздив до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, який розташований приблизно за 160 км від лінії фронту в Україні.

Це пояснюють у щоденному звіті Міноборони Британії 24 серпня.

Зазначається, що у штабі працює персонал, який керує війною в Україні. Там Путін провів зустріч з вищим офіцерським складом, зокрема з начальником Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим, який продовжує командувати війною в Україні.

Британська розвідка припускає, що своїм візитом Путін хотів показати владу після нетривалого заколоту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина у червні.

"Група Вагнера ненадовго захопила штаб у червні 2023 року. Путін, найімовірніше, хоче продемонструвати свою владу і показати, що вище військове командування функціонує у звичному режимі", - кажуть у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 19 серпня у Кремлі повідомили, що російський диктатор Володимир Путін відвідав військовий штаб у Ростові-на-Дону. Саме звідти РФ керує бойовими діями на території України.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) також припустили, що російській диктатор хоче показати, що він все ще зберігає контроль над режимом та армією і продовжує підтримувати Герасимова та його групу командирів.

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