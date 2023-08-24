Українські зірки показали, як здавали кров для військових

23 серпня в одному з медичних центрів відбувся спеціальний захід зі забору крові.

Ця ініціатива націлена на забезпечення крові для військових і цивільних пацієнтів Київського міського центру крові. Такі виїзні донорські заходи сприяють підняттю свідомості про важливість донорства крові і сприяють формуванню культури донорства.

З початком повномасштабної війни росії проти України потреба у донорській крові зросла на 60%. Але і до цього 2/3 пацієнтів, які потребують переливання, не отримували кров вчасно.

На виїзному заборі крові були присутні наші героїчні військові: Анатолій Мельниченко, Давид Юнг, Олександр Давидов та Роман Івченко (Фенікс), які запросили всіх підтримувати подібні ініціативі та поділилися своїми історіями та історіями побратимів, котрі потребували переливання крові після важких поранень.

Давид Юнг та Влад Дарвін

Влад Дарвін, Роман Івченко, Олександр Давидов

Ініціативу підтримали й українські артисти – Міла Нітіч та Влад Дарвін.

Міла Нітіч

Українські зірки здали кров для військових

Українські зірки здали кров для військових

Вони наголосили на важливості акцій такого роду та закликали усіх, хто має можливість та відповідне здоров'я, долучитися до донорських програм та робити регулярні внески в цю благородну справу.

"В Україні дефіцит донорських матеріалів 70%, усіх груп крові. До здачі крові потрібно готуватися щонайменше 4 доби, тому усі термінові донації часто є неефективними. Я – за системний підхід. Закликаю усіх зареєструватися в одній з донорських систем і стати донором на регулярній основі", – зауважив співак та композитор Влад Дарвін.

Організатори заходу спільно з БФ "Разом у майбутнє UA" та Київським міським центром крові вже другий раз проводять таку ініціативу. Медичні працівники медцентру також взяли активну участь у заході, даруючи свою кров для тих, хто її потребує. Оскільки потреба у донорській крові постійно зростає, планується продовжувати проведення таких виїзних заходів у майбутньому.

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