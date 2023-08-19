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У Кремлі заявили, що Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Кремлі заявили, що Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові

Президент РФ Володимир Путін. / Фото: Associated Press

Зазначається, що глава Кремля заслухав доповіді військового керівництва РФ.

Російський диктатор Володимир Путін відвідав військовий штаб у Ростові-на-Дону. Саме звідти РФ керує бойовими діями на території України.

Про це пишуть РосЗМІ посилаючись на повідомлення Кремля.

Як йдеться у повідомленні, Путін заслухав доповіді начальника Генштабу ВР РФ Валерія Герасимова, а також інших командувачів і вищих офіцерів.

Інших подробиць візиту наразі не наводять.

Раніше ми повідомляли, що секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував візит російського диктатора Путіна на окуповані території.

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Дата публікації
Перегляди
684
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