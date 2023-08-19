У Кремлі заявили, що Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові

Зазначається, що глава Кремля заслухав доповіді військового керівництва РФ.
Російський диктатор Володимир Путін відвідав військовий штаб у Ростові-на-Дону. Саме звідти РФ керує бойовими діями на території України.
Про це пишуть РосЗМІ посилаючись на повідомлення Кремля.
Як йдеться у повідомленні, Путін заслухав доповіді начальника Генштабу ВР РФ Валерія Герасимова, а також інших командувачів і вищих офіцерів.
Інших подробиць візиту наразі не наводять.
Раніше ми повідомляли, що секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував візит російського диктатора Путіна на окуповані території.
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