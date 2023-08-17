Експерт розповів, які завдання ставить Путін перед військовим керівництвом РФ

Перед військовим російським керівництвом диктатор Володимир Путін поставив основну мету - зупинити український наступ.

Про це заявив політолог Валерій Соловей, пише Bild.

За його словами, це основне тактичне завдання, яке наразі стоїть перед армією РФ.

"На цей випадок готується мобілізація. Чи то для того, щоб стримати успіх українського наступу, якщо він виявиться успішним, чи то для того, щоб насправді не те щоб організувати, але справити враження від того, що може бути організований новий контрнаступ з російської сторони", - йдеться у повідомленні.

Він прогнозує, що вже восени у РФ, ймовірно, оголосять чергову мобілізацію, ба більше, запровадять воєнний стан.

"Точніше, воно вже й так запроваджено, проте може поширитися на більшу частину європейської території Росії", - спрогнозував експерт.

Зазначимо, правозахисник Марк Фейгін вважає, що турецький президент Реджеп Ердоган змусить Володимира Путіна повернутися до "зернової угоди". Щоправда, прийдеться піти на певні поступки РФ.

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