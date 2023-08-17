Эксперт рассказал, какие задачи ставит Путин перед военным руководством РФ

Перед военным российским руководством диктатор Владимир Путин поставил основную цель – остановить украинское наступление.

Об этом заявил политолог Валерий Соловей, пишет Bild.

По его словам, это основная тактическая задача, которая стоит перед армией РФ.

"На этот случай готовится мобилизация. То ли для того, чтобы сдержать успех украинского наступления, если он окажется успешным, то ли для того, чтобы на самом деле не то чтобы организовать, но произвести впечатление, что может быть организовано новое контрнаступление с российской стороны". ", – говорится в сообщении.

Он прогнозирует, что уже осенью в РФ, вероятно, объявят очередную мобилизацию, более того, введут военное положение.

"Точнее, оно уже и так введено, однако может распространиться на большую часть европейской территории России", — спрогнозировал эксперт.

Отметим, правозащитник Марк Фейгин считает, что турецкий президент Реджеп Эрдоган заставит Владимира Путина вернуться к " зерновому соглашению ". Правда, придется пойти на некоторые уступки РФ.

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