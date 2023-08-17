В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу: причина (мапа)

Українців закликають бути в укриттях.
В Україні у четвер, 17 серпня, вкотре оголосили масштабну повітряну тривогу. Існує загроза ударів ракетами "Кинджал".
Про це свідчить Карта повітряних тривог.
Повітряну тривогу станом на 21:27 оголосили по всій території України. Існує загроза ракетних ударів. Українців закликають негайно пройти до укриттів та бути там до відбою небезпеки.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що повітряну тривогу оголосили, оскільки російські терористи підняли в небо літак МіГ-31, який є носієм ракет "Кинджал".
"УВАГА Черговий зліт МиГ-31К! Ракетна небезпека по всій території України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, що через активні бойові дії на фронті ворог став частіше піднімати свою авіацію, тому оголошується повітряна тривога.
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