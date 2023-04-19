Візит Путіна на окуповані території: Данілов говорить про двійника

Данілов наголосив, що Путін дуже боїться за своє життя, щоб наскільки сильно ризикувати.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував візит російського диктатора Путіна на окуповані території.

Про це Данілов сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За словами секретаря РНБО, на окуповану частину Херсонської області приїздив не Путін, а його двійник.

Данілов нагадав, що перед зустріччю зі справжнім Путіним всі мають пройти щонайменше обов'язковий 10-14 денний карантин.

"Ми бачимо всі ці зустрічі. Якщо це зустріч з іноземними представниками, то дотримується відстань 18 метрів, щоб нічого не сталося з цим "терористом №1 у світі", – сказав секретар РНБО.

Данілов наголосив, що Путін дуже боїться за своє життя, щоб наскільки сильно ризикувати і відвідувати території, де потенційно ЗСУ можуть завдати удару.

"Ніякий Путін там не був, це достеменно відома річ. Ніякого Путіна там не було. Звичайно, що там був двійник. Двійник там не один. Путін – людина-переляк. Він не міг приїхати в такий спосіб, це просто неможливо", – підсумував він.

Нагадаємо, що 18 квітня диктатор Путін нібито особисто відвідав окуповану росіянами частину Херсонщини та Луганщини.

Однак слова диктатора під час візиту свідчать, що поїздка могла відбутися ще напередодні Великодня. Експерти оцінили, який із чотирьох двійників Путіна побував в Україні.

19 березня російський диктатор Путін відвідав окупований Маріуполь. Проте російський правозахисник та журналіст Марк Фейгін та ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявили, що окуповані території відвідував не Путін, а його двійник.