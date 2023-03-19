Російська пропаганда повідомила, що Путін відвідав Маріуполь

До міста він прилетів вертольотом.

Президент РФ Володимир Путін нібито побував у тимчасово окупованому Маріуполі.

До зруйнованого Росією міста він прилетів вертольотом, а за кермом автомобіля нібито об'їхав кілька районів, "роблячи зупинки".

Про це вранці, 19 березня, повідомили російські пропагандисти.

Коли саме президент РФ їздив до зміста, не повідомляється.

"У поїздці його супроводжував віце-прем'єр-міністр Марат Хуснуллін. Йшлося про будівництво мікрорайонів, соціальних та освітніх об'єктів, медустанов. У мікрорайоні "Невський" Путін поговорив із містянами. Також він оглянув берегову лінію Маріуполя", – йдеться у повідомленні.

Жодних доказів, фотографій або відео з "візитом" кремлівського диктатора в окуповане та зруйноване місто не публікується.

Раніше стало відомо, що до Севастополя з нагоди дев’ятої річниці анексії Криму прибув Путін. Там він відвідав школу мистецтв та дитячий центр "Корсунь" у районі Херсонесу Таврійського.

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