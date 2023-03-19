Российская пропаганда сообщила, что Путин посетил Мариуполь

В город он прилетел вертолетом.

Президент РФ Владимир Путин якобы побывал во временно оккупированном Мариуполе.

В разрушенный Россией город он прилетел вертолетом, а за рулем автомобиля якобы объехал несколько районов, "делая остановки".

Об этом утром, 19 марта, сообщили российские пропагандисты.

Когда именно президент РФ ездил в город, не сообщается.

"В поездке его сопровождал вице-премьер-министр Марат Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя", – говорится в сообщении.

Никаких доказательств, фотографий или видео с "визитом" кремлевского диктатора в оккупированный и разрушенный город не публикуется.

Ранее стало известно, что в Севастополь по случаю девятой годовщины аннексии Крыма прибыл Путин. Там он посетил школу искусств и детский центр "Корсунь" в районе Херсонеса Таврического.

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