Путін приїхав до окупованого Криму: що він там робить (відео)

Президент Росії Володимир Путін приїхав до окупованого Севастополя 18 березня з нагоди дев’ятої річниці анексії Криму.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

У Севастополі російський диктатор, ордер на арешт якого напередодні видав МКС, відвідав школу мистецтв та дитячий центр "Корсунь" у районі Херсонесу Таврійського.

Раніше спікер очільника Кремля Дмитро Пєсков анонсував, що Путін має взяти участь у відкритті значущого культурно-історичного об'єкта. Раніше очікувалося, що президент РФ приєднається до заходу через відеозв'язок.

Зауважимо, Путін 18 березня 2014 року підписав угоду, якою анексував український Крим, начебто "приєднавши"його до РФ. Російська влада тепер святкує цю дату як "День возз'єднання Криму з Росією".

Нагадаємо, У Севастополі вранці цього ж дня було чутно звуки вибухів та звуки, схожі на стрілянину. Однак окупаційна влада традиційно запевнила, що це навчання.

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