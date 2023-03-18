"Для салюту зарано": у Криму чують вибухи та звуки стрілянини

Гауляйтер Севастополя заявляє, що це військові навчання, а не вибухи.

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні зранку неспокійно. Місцеві повідомляють про вибухи, а також звуки, схожі на стрілянину.

Про це повідомляє Телеграм-канал "НП Севастополь".

Місцеві жителі одразу почали панікувати і з'ясовувати причину.

"Що відбувається в Севастополі?", "Народ, що бахає? Для салюту зарано!"

Також жителі анексованого півострова повідомляють про перестрілку в Інкермані, звідти доносяться гучні звуки. Пізніше з'явився коментар "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва: "На одному з полігонів йде навчальна стрільба, зокрема з гранатометів. У місті все спокійно".

Російські військові у Криму дуже бояться, що ЗСУ будуть висаджувати морський десант на півострові, а тому почали активно рити окопи навколо півострова. Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що таким чином ворог хоче емоційно мобілізувати тих мешканців, які приїхали на півострів та колаборантів, які там залишилися.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму наростає занепокоєння серед населення. Також російський бізнес, який зайшов на півострів після анексії 2014 року, готується до евакуації.

Звільнення КРИМУ – військовий та ментальний шлях. Еміне Джапарова та Ахтем Сеїтаблаєв

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