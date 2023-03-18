"Для салюта рано": в Крыму слышат взрывы и звуки стрельбы

Гауляйтер Севастополя заявляет, что это военные учения, а не взрывы.

Во временно оккупированном Севастополе сегодня с утра неспокойно. Местные сообщают о взрывах, а также звуках, похожих на стрельбу.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "НП Севастополь".

Местные жители сразу начали паниковать и выяснять причину.

"Что происходит в Севастополе?", "Народ, что бахает? Для салюта рано!"

Также жители аннексированного полуострова сообщают о перестрелке в Инкермане, оттуда доносятся громкие звуки. Позже появился комментарий "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева: "На одном из полигонов идет обучающая стрельба, в том числе из гранатометов. В городе все спокойно".

Российские военные в Крыму очень боятся, что ВСУ будут высаживать морской десант на полуострове, поэтому начали активно рыть окопы вокруг полуострова. Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что таким образом враг хочет эмоционально мобилизовать тех жителей, которые приехали на полуостров и оставшихся там коллаборантов.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму нарастает беспокойство среди населения. Также российский бизнес, зашедший на полуостров после аннексии в 2014 году, готовится к эвакуации.

Освобождение КРЫМА – военный и ментальный путь. Эмине Джапарова и Ахтем Сеитаблаев

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