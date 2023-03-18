На Миколаївщині через сигарету трагічно загинув чоловік 

У селі Чорноморка Миколаївського району сталася пожежа у житловому будинку, загинув чоловік.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Про пожежу в будинку на вулиці Степовій рятувальників сповістили о 20:08. Площа загоряння склала чотири квадратні метри.

"Займання спровокувала необережність під час куріння", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у селі Капітанівка Кіровоградської області горів будинок. Рятувальники з'ясували, що горіло 16 метрів квадратних оселі. На місці виявили п'ятеро загиблих. Серед загиблих - троє дітей.

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