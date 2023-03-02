На Волині у будинку згорів хлопець (фото)

У селі Красноволя на Волині під час пожежі загинув 16-річний підліток. Його тіло виявили рятувальники під час гасіння вогню в будинку.

Про це повідомили у ДСНС.

"Для гасіння охопленого вогнем дерев’яного житлового будинку застосували загалом чотири водяних стволи. Пожежу локалізували о 01:45, на місці події виявлено тіло підлітка, 2006 року народження", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України у Волинській області

За попередньою версією, пожежу спричинило закорочення електромережі.

Нагадаємо, у селі Шабо Одеської області під час пожежі у приватному будинку загинула одна дитина, ще одна – госпіталізована.

А у Нікополі під час пожежі загинула 3-річна дівчинка. Ще двоє дітей отруїлися димом.

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