На Волыни в доме сгорел парень (фото)

Спасатели уже назвали предварительную причину трагедии.
В селе Красноволя Волыни во время пожара погиб 16-летний подросток. Его тело обнаружили спасатели во время тушения огня в доме.
Об этом сообщили в ГСЧС.
"Для тушения охваченного огнем деревянного жилого дома применили в общей сложности четыре водяных ствола. Пожар локализовали в 01:45, на месте происшествия обнаружено тело подростка, 2006 года рождения", – говорится в сообщении.
По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания электросети.
Напомним, в селе Шабо Одесской области во время пожара в частном доме погиб один ребенок, еще один – госпитализирован.
А в Никополе при пожаре погибла 3-летняя девочка. Еще двое детей отравились дымом.
Читайте также: