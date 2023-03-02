На Волыни в доме сгорел парень (фото)

В селе Красноволя Волыни во время пожара погиб 16-летний подросток. Его тело обнаружили спасатели во время тушения огня в доме.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Для тушения охваченного огнем деревянного жилого дома применили в общей сложности четыре водяных ствола. Пожар локализовали в 01:45, на месте происшествия обнаружено тело подростка, 2006 года рождения", – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС Украины в Волынской области

По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания электросети.

Напомним, в селе Шабо Одесской области во время пожара в частном доме погиб один ребенок, еще один – госпитализирован.

А в Никополе при пожаре погибла 3-летняя девочка. Еще двое детей отравились дымом.

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