В Ровно диверсант пытался взорвать транспортную артерию, чтобы сорвать поставку иностранного вооружения

Служба безопасности Украины в Ровно задержала диверсанта, который пытался взорвать объект транспортной инфраструктуры. Таким образом он хотел сорвать поставки иностранного вооружения.

Чтобы совершить диверсию, злоумышленник прибыл в Украину 19 февраля под видом жителя одной из стран Европейского союза, сообщили в СБУ.

Диверсант провел разведку возле стратегической артерии, чтобы определить место установки взрывчатки. Правоохранители зафиксировали выходы злоумышленника на местность, где он скрыто обследовал объект, а также наблюдал за периодичностью проезда подвижного состава.

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Следующим его шагом должна была быть установка взрывчатки в наиболее уязвимом месте указанного объекта критической инфраструктуры и совершение взрыва. Злоумышленника задержали во время подготовки к совершению диверсии.

По данным следствия, у фигуранта есть вид на постоянное проживание в России, он входит в агентурный аппарат российской военной разведки. С 2014 года он выполнял вражеские задачи против сил антитеррористической операции на востоке Украины. Для этого вступил в состав группировки "оплот", а затем в так называемый "батальон хан".

Фото: СБУ

После полномасштабного вторжения РФ диверсант вошел в ряды российской оккупационной группировки "Херсон" и активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях. В сентябре 2022 года злоумышленник вернулся в РФ, где получил задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в северо-западном регионе Украины. Куратором диверсанта был кадровый сотрудник ГРУ.

Помимо подготовки к совершению диверсии, злоумышленник передавал РФ разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Ровенщины, в том числе местных военкоматов.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Напомним, 34-летний мужчина в Ровенской области умышленно снес трактором блокпосты. Мужчине не понравилось, что их обустроили возле его хозяйства.

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