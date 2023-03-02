Стратегия деоккупации Крыма требует смены приоритетов – Данилов

Деокупация Крыма требует новой редакции. То есть, планируется изменить стратегию освобождения полуострова от российских оккупантов.
В Украине секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил об изменении стратегии деоккупации Крыма.
Об этом он написал на своей странице в соцсети.
"Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.п. – требует смены приоритетов", — подчеркнул Алексей Данилов.
Чего же именно касается смены стратегии — пока неизвестно.
Напомним, что направлением весеннего контрнаступления ВСУ будут Мелитополь и Бердянск, освобождение которых позволит деоккупировать Крым.
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