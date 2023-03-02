Мужчина провел в открытом море 24 дня, его спас кетчуп: невероятная история

Элвиса Франсуа, жителя острова Синт-Мартен, отнесло в Карибское море во время ремонта его парусной лодки.

Как удалось выжить мужчине, пишет The Guardian.

Судно, на котором мужчина делал ремонт, выбросило из гавани. Франсуа отметил, что он не профессиональный моряк, и поэтому не смог самостоятельно управлять парусником. Он провел в открытом море 24 дня.

Попытки дозвониться друзьям или родным оказались безуспешными, сигнал был слишком слабым.

"Ничего другого, как сидеть и ждать мне не оставалось", — рассказал моряк.

Мужчина был вынужден вычерпывать воду из лодки, чтобы он не затонул, безуспешно пытался развести огонь как сигнал бедствия и выцарапал на борту лодки надпись "помогите".

Мужчине удалось выжить благодаря найденным запасам на судне. Однако вместо сухих пайков или других продуктов на лодке были только чесночный порошок, бульонные кубики и кетчуп, который он употреблял глотками трижды в день.

В конце концов, Франсуа заметил пролетавший над ним самолет и отправил ему сигнал. Пилот заметил лодку, доложил об этом на берег и моряк был эвакуирован на борт проходившего рядом контейнеровозом.

Ранее сообщалось, что боливиец Джонаттан Акоста заблудился в джунглях Амазонки, когда охотился с друзьями, и выживал там 31 день, питаясь дикими фруктами, червями и насекомыми.

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