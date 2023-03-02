Стратегія деокупації Криму вимагає зміни пріоритетів – Данілов

Деокупація Криму вимагає “нової редакції”. Тобто планується змінити стратегію звільнення півострова від російських окупантів.
В Україні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про зміну стратегії деокупації Криму.
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.
"Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів", - підкреслив Олексій Данілов.
Чого саме стосується зміна стратегії - поки що невідомо.
Нагадаємо, що напрямком весняного контрнаступу ЗСУ будуть Мелітополь та Бердянськ, звільнення яких дозволить деокупувати Крим.
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