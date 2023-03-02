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Стратегія деокупації Криму вимагає зміни пріоритетів – Данілов

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Стратегія деокупації Криму вимагає зміни пріоритетів – Данілов

Фото: Associated Press

Деокупація Криму вимагає “нової редакції”. Тобто планується змінити стратегію звільнення півострова від російських окупантів.

В Україні секретар РНБО  Олексій Данілов повідомив про зміну стратегії деокупації Криму.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів", - підкреслив Олексій Данілов. 

Чого саме стосується зміна стратегії - поки що невідомо.

Нагадаємо, що напрямком весняного контрнаступу ЗСУ будуть Мелітополь та Бердянськ, звільнення яких дозволить деокупувати Крим.

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Дата публікації
Перегляди
103
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