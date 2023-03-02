Салат із курячих сердець: оригінальний рецепт

Курячі серця — це корисний субпродукт, який не тільки замінить м'ясо, але і надасть страві незвичайного смаку.
Основним інгредієнтом страви є варені серця. У салату апетитний вигляд, аромат свіжих огірків та пікантна заправка.
Складники
- серця курячі – 500 г;
- оливки – 200 г;
- огірки свіжі – 2 шт.;
- сир твердий – 150 г;
- гірчиця у зернах – 1 ст л.;
- майонез;
- чорний перець мелений;
- сіль.
Приготування
У курячих сердець зріжте частину жиру, тонкі трубочки, промийте кілька разів. Відваріть у підсоленій воді 30 хвилин, остудіть і наріжте кільцями.
Оливки також наріжте кільцями.
Свіжі огірки наріжте півкільцями.
Наріжте сир тонкими кубиками.
Викладіть всі інгредієнти у миску. Додайте за смаком сіль, чорний перець, гірчицю, майонез, перемішайте. Салат готовий!
Порада
- Оливки використовуйте чорні чи зелені, але без кісточок.
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