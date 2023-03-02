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Салат із курячих сердець: оригінальний рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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64
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Салат із курячих сердець: оригінальний рецепт

Фото: Credits

Курячі серця — це корисний субпродукт, який не тільки замінить м'ясо, але і надасть страві незвичайного смаку.

Основним інгредієнтом страви є варені серця. У салату апетитний вигляд, аромат свіжих огірків та пікантна заправка.

Складники

  • серця курячі – 500 г;
  • оливки – 200 г;
  • огірки свіжі – 2 шт.;
  • сир твердий – 150 г;
  • гірчиця у зернах – 1 ст л.;
  • майонез;
  • чорний перець мелений;
  • сіль.

Приготування

У курячих сердець зріжте частину жиру, тонкі трубочки, промийте кілька разів. Відваріть у підсоленій воді 30 хвилин, остудіть і наріжте кільцями.

Оливки також наріжте кільцями.

Свіжі огірки наріжте півкільцями.

Наріжте сир тонкими кубиками.

Викладіть всі інгредієнти у миску. Додайте за смаком сіль, чорний перець, гірчицю, майонез, перемішайте. Салат готовий!

Порада

  • Оливки використовуйте чорні чи зелені, але без кісточок.

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Дата публікації
Перегляди
64
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