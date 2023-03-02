Бербок емоційно звернулася до Лаврова: "Зупиніть цю війну"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звернулася до російського колеги Сергія Лаврова та закликала припинити війну проти України.

Свою позицію вона висловина на зустрічі глав МЗС клубу G20, пише видання Zeit.

Бербок наголосила, мовляв, добре, що Лавров перебуває у залі та "слухає". За її словами, "найсильніші не мають права нападати на своїх маленьких сусідів".

"Зупиніть цю війну. Припиніть порушувати наш міжнародний лад. Припиніть бомбити українські міста та мирних жителів. Зупиніть війну. Не через місяць чи рік, а сьогодні. Тому що кожна родина, яка втрачає батька, брата, матір, дитину, втрачає цілий світ", - звернулася вона до Лаврова.

До слова, раніше Бербок заявляла, що Путін не готовий до миру. Щобільше - його ціль - знищення України, а тому не збирається віддавати наказ своїм солдатам вийти із країни.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Кремль повинен вивести війська з України. Лише за цієї умови будуть можливі мирні переговори з країною-агресоркою.Канцлер також пообіцяв постійну підтримку Україні.

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