Шольц назвав умову для мирних переговорів з Росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Кремль повинен вивести війська з України. Лише за цієї умови будуть можливі мирні переговори з країною-агресоркою.

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Карінсом, пише "Анадолу" .

За словами Шольца, Москва має зробити кроки для досягнення миру.

"Очевидно, що Росія напала на Україну, і Росія - це та країна, яка повинна щось зробити зараз. Вона повинна зробити крок уперед, щоб мир став можливим. Те, що необхідно - це виведення військ", - заявив він.

Також німецький канцлер вкотре наголосив, що Берлін надалі буде військово підтримувати Україні. Німеччина підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно, додав Шольц.

"Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала все необхідне для самооборони. Ми простежимо за тим, щоб виробництво боєприпасів було активізовано. Для зброї, яку ми поставили самі, але також і для зброї, яку було передано зі Східної Європи", - заявив він.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок впевнена, що російський президент-диктатор Володимир Путін не змінив свою ціль знищити Україну, а тому він не зацікавлений у мирних переговорах.

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