"Динамо" підсилилося двома легіонерами в останній день трансферного вікна в УПЛ

Київське "Динамо" у день закриття зимового трансферного вікна в чемпіонаті України оформило два переходи. Склад "біло-синіх" поповнили північномакедонський опорний півзахисник Решат Рамадані та венесуельский форвард Ерік Рамірес.

Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".

19-річний Рамадані став новачком столичного клубу. Його попередньою командою була північномакедонська "Шкендія", за яку він зіграв 22 матчі та забив один гол у чемпіонаті Північної Македонії. Також в активі юного футболіста 5 поєдинків у єврокубках.

Решат викликався до збірної Північної Македонії різних вікових категорій, зокрема, U-19 та U-20. У складі команди U-19 він провів три матчі відбору на Євро-2022.

Рамадані став першим новачком киян у зимове трансферне вікно, без урахування футболістів, які повернулися з оренд.

Що стосується Раміреса, то він перейшов до "Динамо" в липні 2021-го, проте стати основним гравцем не зумів, зігравши 7 матчів у всіх турнірах та забивши один гол.

Від січня 2022 року він виступав в оренді за іспанський "Спортинг Хіхон", а першу частину цього сезону провів на правах аренди у словацькому "Словані".

Раніше повідомлялося, що захисник "Динамо" Микита Бурда перейшов на правах оренди до луганської "Зорі".

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем". Гра відбудеться у суботу, 4 березня. Початок – о 13:00.

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